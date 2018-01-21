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Финляндия выдаст Бельгии обвиняемого в отмывании денег россиянина

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Фото: Global Look Press/Tomi Hänninen
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Гражданин России, задержанный в Финляндии по делу об отмывании денег, будет выдан Бельгии. Соответствующее решение было принято финскими властями.

Россиянин был заочно осужден на три года тюрьмы за организацию преступной группы, отмывавшей на территории Бельгии деньги. В прошлом году был выдан европейский ордер на его арест.

Мужчина был задержан в начале текущего года на финско-российской границе. Он возвращался в Санкт-Петербург из Финляндии, где встречался со своим отцом.

Россиянин отвергает предъявленные ему обвинения, утверждая, что никогда не посещал Бельгии. Кроме того, он указал, что Финляндия поставит его семью (супругу и четырех детей) в тяжелое материальное положение, передает ТАСС.

В российском посольстве подтвердили эту информацию, отметив, что суд принял решение о выдаче гражданина РФ 19 января.

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