Выборы предложили отправить в онлайн

Для увеличения активности избирателей в России необходимо поэтапно вводить онлайн-голосование. Такой вывод содержится в докладе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Негражданство: модели преодоления электорального абсентеизма и повышения ответственности гражданского выбора», с которым ознакомились «Известия». Одновременно можно подумать и о том, чтобы сделать голосование обязательным, считают авторы документа, а также рассмотреть вариант введения партийных квот для женщин. Эксперты отмечают, что предлагаемая онлайн-система требует основательного предварительного тестирования, а принуждение к голосованию может вызвать негативную реакцию со стороны граждан.

Среди тех, кто не ходит на выборы, выше доля людей, склонных проводить время в интернете и избегать общественной жизни, говорится в докладе ЭИСИ. Голосование в формате онлайн могло бы привлечь не только молодежь, но и абсентеистов — избирателей, предпочитающих игнорировать выборы, заключают эксперты. Сегодня в России «стоит рассмотреть возможности поэтапного введения онлайн-голосования наравне с голосованием по бумажным бюллетеням на участках» — при внедрении такого формата можно использовать идентификационные системы портала госуслуг и блокчейн, говорится в докладе. Тестировать схему работы предлагается при проведении праймериз или региональных выборов.

— Я не вижу здесь технических проблем. Если можно платить с помощью индивидуального кабинета налогоплательщика, привязанного к госуслугам, то и возможность голосовать можно добавить, — пояснил «Известиям» член совета директоров ЭИСИ Глеб Кузнецов.

Для повышения ответственности избирателей может быть рассмотрен вопрос и о введении в России обязательного голосования без денежных штрафов, полагают эксперты. В частности, такая практика уже используется в 30 странах мира. В государствах, где за «прогул» предусмотрены санкции, в выборах участвуют более 90% граждан. Если наказания за неучастие нет, явка колеблется в интервале 75–85%, подсчитали в ЭИСИ.

По мнению экспертов, введение подобной практики в России может помочь кандидатам сосредоточиться на «значимых содержательных вопросах политики, а не мобилизации участия».

«Сегодня мы, пожалуй, наблюдаем обратную картину, когда кандидаты вынуждены больше привлекать внимание к выборам, чем защищать свои программные подходы», — говорится в докладе.

Однако у такого подхода есть и свои минусы: голосуя принудительно, избиратель часто заполняет бюллетень наугад или портит бланки, признают авторы.

В качестве дополнительных мер по мобилизации можно рассмотреть и снижение возрастного ценза: дать возможность голосовать лицам до 18 лет, если человек уже состоит в браке или официально работает, полагают эксперты. Кроме того, можно расширить гарантии избирательных прав для женщин — например, за счет введения квот в партийных списках на выборах.

По словам Глеба Кузнецова, сегодня возможности женщин в политике и госуправлении ниже, поэтому эта сфера для них наименее интересна.

— Реализация такой меры драматически изменит всю нашу политику, она станет более разнообразной, открытой и интересной. Появится большее количество инициатив и предложений, связанных с семейными историями, гендерным равноправием, комфортом среды и экологией, — уверен политолог.

Директор по исследованиям фонда ИСЭПИ Александр Пожалов считает, что квоты не помогут изменить ситуацию и «по этой логике можно дойти и до квот для ЛГБТ или по национальностям».

— Если в обществе вызреет запрос на преобладание женщин в политике, то партии сами под него подстроятся, чтобы добиться успеха, — подчеркнул эксперт.

Идею об обязательном голосовании без введения штрафов он также оценил скептически: если за нарушение не предусмотрены санкции, добиться исполнения нормы невозможно.

В России уже пытались ввести онлайн-голосование во время выборов в Общественную палату, напомнил Александр Пожалов. По его мнению, тестировать систему нужно на выборах в различные общественные институты или на локальных голосованиях по бытовым вопросам — таких, например, как собрания ТСЖ или публичные слушания.

— Важно провести тестовый объем таких голосований на разных территориях, в разных возрастных группах, посмотреть общественную реакцию, сочтут ли такое голосование легитимным сами участники избирательного процесса, — заявил эксперт.

Кроме того, необходимо дождаться создания правовой базы для развития цифровой экономики, защиты от мошенничества и утечки данных, указал он.

Политконсультант Дмитрий Фетисов полагает, что введение онлайн-голосования не приведет к резкому увеличению явки. По его словам, в странах, где подобный инструментарий работает, явка увеличивается в первую очередь не за счет онлайн-технологий, а благодаря обращению кандидатов к проблемам граждан.