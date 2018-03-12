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Собчак возглавила антирейтинг кандидатов на пост президента России

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Ксения Собчак возглавила антирейтинг кандидатов на пост президента России.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 82% процента опрошенных избирателей не проголосуют за нее «ни при каких обстоятельствах».

На втором месте оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 36%. Следом идет кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский — 33%, сообщается на сайте ВЦИОМа.

Выборы президента России пройдут в воскресенье, 18 марта.

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