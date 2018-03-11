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Собчак ответила Климкину на обвинения в «политической шизофрении»

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Фото: TASS/Артем Геодакян
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Кандидат на выборах в президенты России от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак усомнилась в психическом здоровье министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который увидел в ее запросе посетить Крым признаки «политической шизофрении». Ответ журналистка опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

«Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе «сам такой», но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами... у кого из нас шизофрения?» — написала кандидат.

6 марта Собчак рассказала, что направила в посольство Украины письмо с просьбой разрешить ей въезд в Крым. Комментируя ее поступок, вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс сообщил, что журналистка игнорирует положения Конституции, не признавая Крым российским. По его мнению, за это ее следует снять с выборов. В свою очередь министр иностранных дел Украины усмотрел «политическую шизофрению» в действиях Ксении Собчак. Позже журналистку внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Крым вошел в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума, на котором абсолютное большинство местных жителей (более 95%) высказалось в пользу воссоединения с Россией. Несмотря на однозначное волеизъявление крымского народа, Киев до сих пор считает полуостров своей территорией и старается принимать меры в отношении всех, кто посещает регион.

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