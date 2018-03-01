Анализы на онкологию москвичи смогут сдать на избирательных участках

Исследования на выявление онкологических заболеваний на ранней стадии будут проводиться в рамках акции, которая пройдет в Москве 17–18 марта. В первый день акции жители столицы смогут бесплатно сдать кровь на анализ в нескольких поликлиниках города, а в день президентских выборов обследоваться можно будет на избирательных участках в некоторых школах Москвы. Об этом в четверг сообщил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

«Мы решили воспользоваться тем, что 18-го числа москвичи пойдут голосовать на избирательные участки, и разворачиваем в некоторых московских школах медицинский кабинет, создавая возможность для прохождения теста», — сказал он.

Школы были выбраны, по словам Хрипуна, из-за условий, подходящих для проведения обследования, так как там есть лицензированные медицинские кабинеты, и всё оборудовано для того, чтобы взять анализ крови.

Кровь можно будет сдать на три самых распространенных онкологических заболевания — рак яичников и молочной железы для женщин и рак предстательной железы для мужчин, пишет сетевое издание m24.ru.

Хрипун подчеркнул, что это массовое обследование фактически здоровых людей, которых ничего не беспокоит. Оно направлено на выявление предрасположенности к онкологическому заболеванию или на его раннюю диагностику.