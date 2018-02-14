Москвичи уступили первое место по числу жалоб на медиков

В 2017 году столица потеряла лидерство по жалобам в Росздравнадзор, заявила на круглом столе в «Известиях» замглавы ведомства Ирина Серёгина. Мероприятие было посвящено вопросам ответственности врачей.

«В Росздравнадзор поступают обращения и жалобы граждан. Мы анализируем этот поток в расчете на 100 тыс. населения. Больше всего обращений в прошлые годы поступало из Москвы. В 2017 году больше всего жалоб поступило из Севастополя», — отметила Серёгина.

Она добавила, что если речь идет о специализации, то больше всего жалуются на акушерство и гинекологию, онкологию, стоматологию, пластическую хирургию и педиатрию.

22 января Черемушкинский суд Москвы приговорил гематолога Елену Мисюрину к двум годам лишения свободы, признав виновной в смерти пациента. Судья решил, что к смерти больного привело неправильное проведение процедуры трепанобиопсии. Доводы ведущих специалистов по гематологии о том, что смерть пациента не связана с проведенной Мисюриной манипуляцией, суд не учел.

Приговор вызвал широкий общественный резонанс и возмущение врачебного сообщества, а затем и реакцию столичных властей. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал тщательно разобраться в ситуации, а заммэра Леонид Печатников назвал решение суда абсурдным.

5 февраля Мосгорсуд освободил Елену Мисюрину из СИЗО. Решения апелляционной инстанции по ее делу врач будет дожидаться дома.