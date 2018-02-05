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Врач-гематолог Мисюрина готова после освобождения вернуться к работе

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Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей
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Врач-гематолог Елена Мисюрина, которую 5 февраля освободили из СИЗО, готова выйти на работу в ближайшее время. Об этом она сообщила агентству «Интерфакс».

«Большое спасибо всем за поддержку. Я очень надеялась на то, что меня сегодня отпустят. Несколько дней я отдохну, а после планирую выйти на работу», — пояснила врач.

22 января Черемушкинский суд Москвы признал Елену Мисюрину виновной в смерти пациента, которая наступила после неправильного проведения процедуры трепанобиопсии. Инцидент произошел в 2013 году в частной клинике на Профсоюзной улице. Суд приговорил обвиняемую к двум годам лишения свободы.

5 февраля Мосгорсуд освободил Елену Мисюрину из-под ареста до вступления ее приговора в законную силу.

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