Врач-гематолог Мисюрина готова после освобождения вернуться к работе

Врач-гематолог Елена Мисюрина, которую 5 февраля освободили из СИЗО, готова выйти на работу в ближайшее время. Об этом она сообщила агентству «Интерфакс».

«Большое спасибо всем за поддержку. Я очень надеялась на то, что меня сегодня отпустят. Несколько дней я отдохну, а после планирую выйти на работу», — пояснила врач.

22 января Черемушкинский суд Москвы признал Елену Мисюрину виновной в смерти пациента, которая наступила после неправильного проведения процедуры трепанобиопсии. Инцидент произошел в 2013 году в частной клинике на Профсоюзной улице. Суд приговорил обвиняемую к двум годам лишения свободы.

5 февраля Мосгорсуд освободил Елену Мисюрину из-под ареста до вступления ее приговора в законную силу.