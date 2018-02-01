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Под Калугой медики ответят в суде за лечение ребенка по телефону

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Фельдшер и медсестра, лечившие отравившегося валерьянкой четырехлетнего мальчика по телефону в Калужской области, предстанут перед судом. В результате действий врачей ребенок скончался, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, инцидент произошел в мае 2016 года в городе Жуков. Бабушка ребенка обратилась в скорую помощь и сообщила, что ее внук проглотил десять таблеток экстракта валерьяны. Однако врачи отказались приезжать по вызову.

«Вместо этого сотрудники станции скорой медицинской помощи по телефону давали рекомендации о выполнении лечебных мероприятий самостоятельно на дому и без осмотра ребенка и заверяли женщину, что его здоровью ничего не угрожает», — сообщили следователи.

Ребенок через пару дней всё же был доставлен в больницу, где он скончался от острой вирусной инфекции, сопровождавшейся отеком головного мозга и легких.

По факту трагедии следователи завели уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание не отвечающих требованиям безопасности жизни услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет». Санкция данной статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

В декабре 2017 года суд приговорил врача станции скорой помощи к двум годам лишения свободы условно со штрафом 150 тыс. рублей. Уголовное дело в отношении фельдшера и медсестры направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

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