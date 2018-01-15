В Петербурге пьяный мужчина ударил фельдшера скорой помощи

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина напал на фельдшера скорой помощи, которая оказывала помощь его знакомой, сообщает пресс-служба СУ СКР по городу.

Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 января. Бригада скорой помощи прибыла по вызову, чтобы оказать помощь девушке, получившей травму головы.

На фельдшера напал мужчина 1989 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, — он ударил медика рукой в область плеча.

В настоящий момент проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.