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Мужчина ранил ножом фельдшера скорой помощи в Сызрани

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Фото: Global Look Press/Simon Belcher
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Задержан мужчина, ранивший ножом фельдшера прибывшей на вызов скорой помощи в Сызрани.

Информацию об этом распространила пресс-служба управления МВД по Самарской области в четверг, 25 января.

«Скорая помощь прибыла на вызов к пациенту. Когда медработники находились в квартире, мужчина нанес одному из них удар ножом», — цитирует сообщение «РИА Новости».

При этом пострадавший принял на себя удар, предназначавшийся девушке-коллеге.

Нападение совершил пьяный 27-летний ранее неоднократно судимый безработный местный житель, выяснявший отношения с друзьями.

В конце ноября на фельдшера напала 40-летняя женщина. Бригада врачей приехала к ее сожителю, у которого началась белая горячка. Его предложили госпитализировать, но он отказался. В тот момент, когда хозяйке квартиры предложили расписаться в карточке об отказе, она набросилась с кулаками на медработника. Фельдшер получила травмы различной степени тяжести, ее доставили в травмпункт, где оказали необходимую медицинскую помощь.

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