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Мосгорсуд отменил арест врача Мисюриной

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Мосгорсуд до вступления приговора в силу отменил арест врача-гематолога Елены Мисюриной, которая ранее была осуждена на два года колонии за смерть пациента. Женщина была освобождена в зале суда.

«Освободить Мисюрину из-под стражи в зале суда. Ходатайства прокуратуры и защиты удовлетворить», — заявил судья Олег Гривко.

Женщина находилась в СИЗО после вынесения приговора судом первой инстанции. Теперь она будет дожидаться дома решения апелляционной инстанции по делу. Дата апелляции пока не назначена. 

Как сообщал портал iz.ru, Мисюрину ранее признали виновной в смерти пациента, наступившей вследствие неправильного проведения ей процедуры трепанобиопсии. Инцидент произошел в июле 2013 года в частной клинике на Профсоюзной улице. По данным следствия, проводя пациенту биопсию костного мозга, Мисюрина «нарушила методику, тактику и технику выполнения» процедуры, повредив кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался. 

Приговор вызвал резонанс: мэр Москвы Сергей Собянин призвал тщательно разобраться в ситуации, а заммэра Леонид Печатников назвал приговор абсурдным.

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