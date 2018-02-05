Мосгорсуд отменил арест врача Мисюриной

Мосгорсуд до вступления приговора в силу отменил арест врача-гематолога Елены Мисюриной, которая ранее была осуждена на два года колонии за смерть пациента. Женщина была освобождена в зале суда.

«Освободить Мисюрину из-под стражи в зале суда. Ходатайства прокуратуры и защиты удовлетворить», — заявил судья Олег Гривко.

Женщина находилась в СИЗО после вынесения приговора судом первой инстанции. Теперь она будет дожидаться дома решения апелляционной инстанции по делу. Дата апелляции пока не назначена.

Как сообщал портал iz.ru, Мисюрину ранее признали виновной в смерти пациента, наступившей вследствие неправильного проведения ей процедуры трепанобиопсии. Инцидент произошел в июле 2013 года в частной клинике на Профсоюзной улице. По данным следствия, проводя пациенту биопсию костного мозга, Мисюрина «нарушила методику, тактику и технику выполнения» процедуры, повредив кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался.

Приговор вызвал резонанс: мэр Москвы Сергей Собянин призвал тщательно разобраться в ситуации, а заммэра Леонид Печатников назвал приговор абсурдным.