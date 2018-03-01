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Производство лекарств в России выросло на 12%

В Минпромторге отмечают, что это результат программы импортозамещения
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Импортозамещение привело к росту производства лекарств в стране. По данным Росстата, в 2017 году было выпущено на 12,3% больше медикаментов, чем в 2016-м. Больше всего фармкомпании выпускали препараты для лечения нервной системы — около 1 млрд упаковок, а самый ощутимый прирост — у лекарств от болезней органов чувств. Как пояснили «Известиям» в Минпромторге, увеличению объемов производства способствует господдержка отечественных производителей.

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Почти на треть (+31,8%) в прошлом году вырос объем производства медикаментов от болезней органов чувств (в том числе глаз и ушей). На втором месте — гормональные средства (+12,2%), далее препараты, влияющие на нервную (+12%) и кровеносную системы (+11,2%).

В целом по итогам года больше всего было произведено медикаментов для лечения неврологических заболеваний — 983 млн торговых единиц (упаковок, ампул, флаконов). Также в тройку вошли препараты от нарушений пищеварительного тракта и обмена веществ — 648,8 млн, сердечно-сосудистых заболеваний — 588,5 млн.

В Минпромторге «Известиям» пояснили, что драйверы роста «российского фармацевтического рынка и наращивания импортозамещения» — комплекс мер господдержки отечественного производителя, а также привлекательность отрасли для частных инвесторов «в силу ее инновационности». 

В ведомстве напомнили, что в стране реализуется госпрограмма «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы. Она, в частности, подразумевает субсидии для российских производителей. 

В Минпромторге отметили, что доля отечественных лекарственных средств в сегменте онкологии в 2017 году составила 59,35%, туберкулеза — 85,79%, ВИЧ — 72,47%, гепатита — 77,12%, сахарного диабета (производство инсулина) — 23,68%. Доля российских препаратов в общем объеме фармацевтического рынка в 2017 году составила 31,7% по сравнению с 24,1% в 2012-м, добавили в ведомстве. 

Там прогнозируют продолжение роста отечественного производства лекарств и в 2018 году.

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— Сердечно-сосудистые заболевания лидируют с точки зрения смертности в нашей стране, поэтому особое внимание уделяется производству медикаментов этой категории, — отметил директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. — Особенности применения препаратов для лечения нервной системы в том, что они принимаются длительно в значительных дозах, это обусловило рост их производства. Также есть области, где российские фармпроизводители просто оказались сильнее своих зарубежных конкурентов, в этой группе в том числе препараты для лечения желудочно-кишечного тракта.

Ранее «Известия» писали, что впервые за четверть века в России запускают производство антибиотиков полного цикла исключительно из отечественных компонентов. Как рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, через два года в стране будут выпускать 20 видов полностью российских препаратов.

Пока же, по данным экспертов, Россия закупает 90% компонентов для изготовления препаратов. Даже если на упаковке написано, что лекарство отечественное, в большинстве случаев в нем использованы импортные компоненты. 

Как рассказали в аналитическом фармацевтическом агентстве DSM Group, средняя стоимость упаковки отечественного препарата в розничных ценах за 2017 год составила 90 рублей, что приблизительно в 3,6 раза ниже стоимости упаковки импортного лекарственного средства — порядка 321 рубля.

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