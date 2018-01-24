В правительстве поспорили о бесплатных лекарствах

Хронические больные должны стать категорией граждан, которой положены бесплатные лекарства. На этом настаивает Минздрав в последней версии стратегии по формированию здорового образа жизни. Инициативу раскритиковали в Минэкономразвития. Там пояснили, что на расширение обязательств государства по льготному обеспечению пациентов медикаментами сейчас нет денег. На реализацию проекта потребуется не менее 30 млрд рублей ежегодно, оценили эксперты.

В России необходимо создать и повсеместно внедрить систему, при которой гражданам с неинфекционными заболеваниями выделяют бесплатные лекарства при получении ими первичной медико-санитарной помощи. На этом настаивает Минздрав в последнем варианте стратегии по формированию здорового образа жизни населения на период до 2025 года (есть у «Известий»). В частности, речь идет о сердечно-сосудистых, раковых и респираторных болезнях.

По закону инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, инвалиды, дети-инвалиды и некоторые другие категории граждан уже сейчас могут претендовать на социальную помощь. Пока это только деньги, которые можно потратить в том числе на ограниченный список лекарств. Получается, что государство оплачивает этим категориям граждан необходимые препараты, что недоступно людям с неинфекционными хроническими заболеваниями.

Один из разработчиков стратегии — главный внештатный специалист по профилактической медицине Минздрава Сергей Бойцов подчеркнул, что список льготников необходимо расширить в основном за счет лиц с сердечно-сосудистыми хроническими заболеваниями. Например, это могут быть артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца и перенесенные острые нарушения мозгового кровообращения в том числе у лиц, которые не имеют группы инвалидности.

— Если мы говорим о финансовом обеспечении проекта, то речь идет о миллиардах рублей в год. Сейчас подобный механизм реализуется в нескольких районах Кировской области. В год на одного человека уходит сумма в несколько тысяч рублей, — отметил Сергей Бойцов. — Хотя точно подсчитать необходимый бюджет сейчас сложно, ведь можно ориентироваться как на среднерыночные цены препаратов для больных, так и на лекарства нижней ценовой категории.

По его данным, более 6 млн человек имеют инвалидность из-за заболеваний системы кровообращения и должны получать бесплатные лекарства. Всего же 40% взрослого населения страдают от артериальной гипертонии, то есть 44 млн человек. Ишемия сердца зафиксирована не менее чем у 10 млн человек. Сергей Бойцов предположил, что в рамках нового проекта Минздрава больному могли бы выдавать рецепт на получение лекарства, а человек реализовал бы его в аптеке самостоятельно. Речь может идти об отечественных жизненно важных препаратах, например, мочегонных, лекарствах, снижающих холестерин, разжижающих кровь, и так далее.

Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов подсчитал, что для реализации проекта может понадобиться около 30 млрд рублей в год. Этих денег хватит только на базовый ассортимент лекарств отечественного происхождения. Он отметил, что новый подход к амбулаторному лечению хронических больных сократит расходы на их стационарное лечение. Таким образом затраты бюджета будут скомпенсированы.

В Минэкономразвития не поддержали инициативу о бесплатных лекарствах для «хроников». Это следует из отзыва замглавы ведомства Олега Фомичева от 17 января (документ направлен в Минздрав, «Известия» ознакомились с его текстом).

«При оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях лекарственное обеспечение осуществляется за счет личных средств граждан», — отметил Олег Фомичев в письме. Замминистра подчеркнул, что для некоторых граждан законодательством предусмотрены льготные медикаменты за счет средств федерального и региональных бюджетов. Расширение действующего перечня обязательств государства, по его словам, не представляется возможным. Оно «не обеспечено источниками финансирования», отмечается в документе Минэкономразвития.

В пресс-службе ведомства "Известиям" пояснили, что внедрение системы потребует дополнительных финансовых ресурсов либо из бюджетов, либо из Фонда ОМС, либо из средств работодателей и граждан.



- При этом до сих пор не полностью финансируются действующие обязательства. Например, лекарственное обеспечение граждан, страдающих редкими орфанными заболеваниями (например, гемофилия. - "Известия"), - добавили в Минэке.



- Данное предложение разрабатывается с учетом действующего распределения полномочий по лекарственному обеспечению граждан. То есть финансирование проекта могло бы быть обеспечено как за счет федерального, так и за счет регионального бюджета, - отметили в Минздраве.



Поскольку каждое ведомство настаивает на своей позиции, их придется сближать - например, в рамках согласительных совещаний в правительстве. Сергей Бойцов подчеркнул, что стороны намерены прийти к взаимоприемлемому соглашению. По данным министерства, в России смертность от основных неинфекционных заболеваний составляет почти 70% от общей смертности населения. Между тем вклад профилактических мероприятий в снижение смертности населения составляет не менее 50%.