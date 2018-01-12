ФАС возмутилась повышением цены на лекарство от рака
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила завышение цены на онкологический препарат «Тайверб», стоимость которого достигла 159 тыс. рублей за упаковку. Об этом сообщается на сайте ФАС.
Отмечается, что препарат фирмы-производителя «Новартис Фарма» необоснованно подорожал на 35%. Ранее лекарство стоило 118 тыс. рублей.
«Рассмотрев дело, комиссия ФАС России пришла к выводу, что ответчик, занимая доминирующее положение на товарном рынке лекарственного препарата с МНН «Лапатиниб» на территории Российской Федерации, установил монопольно высокую цену на лекарство. Комиссия ФАС России приняла решение о выдаче предписания по устранению выявленного нарушения», –– говорится в сообщении ведомства.
При этом в антимонопольной службе отметили, что данный препарат не входит в список жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП), поэтому цены на него не регулируются государством.
«Мы надеемся, что фармсообщество примет во внимание решение ФАС России и откажется от манипулирования ценами на лекарства, в том числе не входящими в перечень ЖНВЛП», — отметил начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.
Ранее портал iz.ru сообщал, что ФАС выявила десятикратное завышение цены на обезболивающий препарат, входящий в список ЖНВЛП. Ведомство выяснило, что в 13 других странах данный препарат гораздо дешевле. Например в Хорватии лекарство стоило не более 180 рублей, в то время как в РФ средняя цена составила 1500 рублей.