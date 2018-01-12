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ФАС возмутилась повышением цены на лекарство от рака

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила завышение цены на онкологический препарат «Тайверб», стоимость которого достигла 159 тыс. рублей за упаковку. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Отмечается, что препарат фирмы-производителя «Новартис Фарма» необоснованно подорожал на 35%. Ранее лекарство стоило 118 тыс. рублей.

«Рассмотрев дело, комиссия ФАС России пришла к выводу, что ответчик, занимая доминирующее положение на товарном рынке лекарственного препарата с МНН «Лапатиниб» на территории Российской Федерации, установил монопольно высокую цену на лекарство. Комиссия ФАС России приняла решение о выдаче предписания по устранению выявленного нарушения», –– говорится в сообщении ведомства.

При этом в антимонопольной службе отметили, что данный препарат не входит в список жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП), поэтому цены на него не регулируются государством.

«Мы надеемся, что фармсообщество примет во внимание решение ФАС России и откажется от манипулирования ценами на лекарства, в том числе не входящими в перечень ЖНВЛП», — отметил начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ФАС выявила десятикратное завышение цены на обезболивающий препарат, входящий в список ЖНВЛП. Ведомство выяснило, что в 13 других странах данный препарат гораздо дешевле. Например в Хорватии лекарство стоило не более 180 рублей, в то время как в РФ средняя цена составила 1500 рублей.

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