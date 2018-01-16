Цены на жизненно важные лекарства рекордно снизились

Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) снизились по итогам года на 1,8%. В последний раз эти лекарства дешевели в 2013 году — на 0,6%. Таким образом, в 2017-м был зафиксирован рекордный показатель за пять лет. В Минздраве отметили, что этому способствовала госполитика регулирования цен на жизненно важные лекарства. По мнению экспертов, препараты из этой категории будут и дальше дешеветь.

Аптечные цены на лекарства из списка ЖНВЛП упали по итогам 2017 года. Об этом «Известиям» рассказали в Росздравнадзоре. Снижение составило 1,8%. Это рекордный показатель за пять лет. В последний раз снижение цен фиксировалось в 2013 году, но только на 0,6%. Далее по итогам года фиксировался рост цен на ЖНВЛП. Например, в 2016-м — на 1,4%.

Больше всего подешевели препараты из ценовой категории до 50 рублей — на 2,1%. Далее следуют лекарства из сегмента стоимостью от 50 до 500 рублей. В этой категории снижение составило 1,9%. Медикаменты дороже 500 рублей подешевели на 1%, сообщили в Росздравнадзоре. При этом в 2016 году отмечался рост по тем же категориям на 1,6%, 1,3% и 0,9% соответственно. В 2017-м уровень оптовых цен снизился на 1,5%.

В Минздраве считают, что лекарства из перечня ЖНВЛП дешевеют за счет государственного регулирования и мониторинга цен на эту категорию.

— Благодаря мерам, предусмотренным действующими нормативными правовыми актами, в настоящее время удается сдерживать рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, а за последний месяц наблюдалось снижение цен на ЖНВЛП еще и на фоне общего роста рынка, — сообщили «Известиям» в ведомстве.

Список препаратов ЖНВЛП, согласно федеральному закону «Об обращении лекарственных средств», формирует Минздрав. На них, согласно тому же закону, государство устанавливает предельные отпускные цены.

Исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина рассказала, что в России увеличился спрос на препараты из категории ЖНВЛП, особенно на отечественные, так как они дешевле.

Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов предположил, что с этим и связаны данные об общем снижении цен на эту категорию.

— В России стали чаще покупать отечественные лекарства из списка ЖНВЛП, более дешевые аналоги дорогостоящих медикаментов, потому что граждане стали грамотнее в этом вопросе. Теперь люди не станут покупать препарат за 100 рублей, если есть аналог за 10 такого же качества. Государственное информирование граждан по этому вопросу показало результаты, — считает он.

Эксперт по фармацевтическому рынку Николай Беспалов отметил, что, хотя показатели снижения цен не кажутся внушительными, для этого сегмента это серьезный результат.

— Сама по себе цифра выглядит неброской, но не стоит забывать, что ничего подобного в России с категорией ЖНВЛП еще не происходило, поэтому сам факт, что цены все-таки начали снижаться, говорит о многом, — пояснил он.

Эксперт добавил, что в России будет и дальше вестись политика по снижению цен на медикаменты из сегмента ЖНВЛП.

В конце прошлого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новый перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2018 год. Список расширили на 68 позиций.