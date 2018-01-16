Прямой эфир

Цены на жизненно важные лекарства рекордно снизились

Эти препараты подешевели впервые за четыре года
0
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) снизились по итогам года на 1,8%. В последний раз эти лекарства дешевели в 2013 году — на 0,6%. Таким образом, в 2017-м был зафиксирован рекордный показатель за пять лет. В Минздраве отметили, что этому способствовала госполитика регулирования цен на жизненно важные лекарства. По мнению экспертов, препараты из этой категории будут и дальше дешеветь. 

Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств на 2018 год

Аптечные цены на лекарства из списка ЖНВЛП упали по итогам 2017 года. Об этом «Известиям» рассказали в Росздравнадзоре. Снижение составило 1,8%. Это рекордный показатель за пять лет. В последний раз снижение цен фиксировалось в 2013 году, но только на 0,6%. Далее по итогам года фиксировался рост цен на ЖНВЛП. Например, в 2016-м — на 1,4%.

Больше всего подешевели препараты из ценовой категории до 50 рублей — на 2,1%. Далее следуют лекарства из сегмента стоимостью от 50 до 500 рублей. В этой категории снижение составило 1,9%. Медикаменты дороже 500 рублей подешевели на 1%, сообщили в Росздравнадзоре. При этом в 2016 году отмечался рост по тем же категориям на 1,6%, 1,3% и 0,9% соответственно. В 2017-м уровень оптовых цен снизился на 1,5%. 

В Минздраве считают, что лекарства из перечня ЖНВЛП дешевеют за счет государственного регулирования и мониторинга цен на эту категорию.

— Благодаря мерам, предусмотренным действующими нормативными правовыми актами, в настоящее время удается сдерживать рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, а за последний месяц наблюдалось снижение цен на ЖНВЛП еще и на фоне общего роста рынка, — сообщили «Известиям» в ведомстве.

Список препаратов ЖНВЛП, согласно федеральному закону «Об обращении лекарственных средств», формирует Минздрав. На них, согласно тому же закону, государство устанавливает предельные отпускные цены. 

Исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина рассказала, что в России увеличился спрос на препараты из категории ЖНВЛП, особенно на отечественные, так как они дешевле.

Некачественных лекарств стало вдвое меньше
По результатам первых трех кварталов Росздравнадзор зафиксировал снижение количества некачественных медикаментов в два раза

Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов предположил, что с этим и связаны данные об общем снижении цен на эту категорию.

— В России стали чаще покупать отечественные лекарства из списка ЖНВЛП, более дешевые аналоги дорогостоящих медикаментов, потому что граждане стали грамотнее в этом вопросе. Теперь люди не станут покупать препарат за 100 рублей, если есть аналог за 10 такого же качества. Государственное информирование граждан по этому вопросу показало результаты, — считает он.

Эксперт по фармацевтическому рынку Николай Беспалов отметил, что, хотя показатели снижения цен не кажутся внушительными, для этого сегмента это серьезный результат.

— Сама по себе цифра выглядит неброской, но не стоит забывать, что ничего подобного в России с категорией ЖНВЛП еще не происходило, поэтому сам факт, что цены все-таки начали снижаться, говорит о многом, — пояснил он.

Эксперт добавил, что в России будет и дальше вестись политика по снижению цен на медикаменты из сегмента ЖНВЛП.

В конце прошлого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новый перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2018 год. Список расширили на 68 позиций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россияне стали покупать больше лекарств
Популярностью пользуются таблетки от простуды и противовирусные препараты
ФАС возмутилась повышением цены на лекарство от рака

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017