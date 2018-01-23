Аптеки обяжут предлагать покупателям самые дешевые лекарства

Правительство России утвердило предложенную Федеральной антимонопольной службой (ФАС) «дорожную карту» по развитию конкуренции в сфере здравоохранения. План мероприятий был опубликован на сайте кабмина 18 января. Как сообщает во вторник, 23 января, РБК, на подготовку документа ушло свыше 1,5 года.

В справке к распоряжению правительства указано, что «дорожная карта» направлена на «развитие конкуренции на товарных рынках лекарственных препаратов, медицинских изделий, медицинских услуг и биологически активных добавок».

В числе предложений, содержащихся в проекте, — обязать аптеки предлагать клиентам самый дешевый аналог необходимого ему лекарства. Соответствующую норму планируется утвердить приказом Министерства здравоохранения к ноябрю 2018 года. Целью инициативы является «повышение ценовой и ассортиментной доступности лекарственных препаратов за счет предотвращения «вымывания» из продажи лекарственных препаратов низкой ценовой группы».

Как сообщили РБК в управлении контроля социальной сферы и торговли ФАС, контролем за выполнением данного требования займется Росздравнадзор (федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения).

Исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина в беседе с изданием отметила, что данная норма уже практически работает. Она напомнила о приказе Минздрава от марта 2017 года, запрещающем фармацевтам скрывать от покупателя информацию об аналогах необходимого лекарства.

«Если раньше покупатели приходили в аптеку со списком лекарств, которые им выписал врач, и, как правило, покупали все, что тот назначил, то сейчас, после того как фармацевт озвучивает пациенту итоговую цену, он может сказать, что, пожалуй, подумает, и уйдет. Поэтому эта норма лишь отражает реалии сегодняшнего рынка», — добавила Неволина.

В начале января глава Росздравнадзора Михаил Мурашко в интервью «Изестиям» заявил, что к 2021 году в российских лицензированных аптеках не останется контрафакта и фальсификата.