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Глава Росздравнадзора ожидает исчезновения поддельных лекарств в РФ в 2020 году

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко заявил, что к 2021 году планируется полностью избавиться от контрафакта и фальсификата в лицензированных сетях аптек. Это произойдет во многом благодаря новой системе маркировки медикаментов, рассказал он в интервью газете «Известия».

«К концу 2020 года мы уже планируем достичь таких результатов (полностью избавиться от контрафакта и фальсификата. — Ред.) на лицензируемом фармрынке. Тем более что будет работать система маркировки медикаментов», — сказал Муратов.

Глава Росздравнадзора также отметил, что в 2017 году по сравнению с двумя предыдущими годами количество поддельных лекарственных препаратов в обороте снизилось более чем в два раза.

Маркировка лекарств специальными метками Data Matrix станет обязательной с 1 января 2020 года. Соответствующий законопроект был принят в Госдуме России.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Через три года в аптеках не останется контрафакта

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