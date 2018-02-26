Онлайн-продажи лекарств ушли в офлайн

Введение онлайн-продажи лекарств откладывается: Минздрав, Росздравнадзор и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока не пришли к единому мнению, стоит ли вводить интернет-торговлю не только обычными, но и рецептурными препаратами. Без единой позиции правительства Госдума не может принять поправки в законы «Об обращении лекарственных средств» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые находятся на рассмотрении в нижней палате парламента с осени прошлого года. Глава рабочей группы Александр Петров («Единая Россия») заявил «Известиям», что депутаты обратились к вице-премьеру правительства РФ Ольге Голодец с просьбой обозначить точку зрения кабинета министров. Эксперты напоминают, что электронный рецепт появится только в сентябре этого года, поэтому вводить систему онлайн-продаж нужно поэтапно.

Решение обратиться к премьер-министру правительства Ольге Голодец депутаты приняли на прошлой неделе на заседании рабочей группы, созданной на базе комитета ГД по охране здоровья.

Осенью 2017 года правительство предложило внести изменения в законы «Об обращении лекарственных средств» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Законопроект легализует интернет-продажу безрецептурных лекарств, которая сейчас запрещена. Согласно документу, для этого аптекам нужно переоформить лицензии.

Однако уже в ходе рассмотрения проекта на правительственной комиссии по законопроектной деятельности возникла дискуссия — стоит ли разрешать онлайн-продажу рецептурных препаратов. Законопроект, который был принят Госдумой в первом чтении, устанавливает запрет на продажу таких лекарств — на этом настаивают Минздрав и Росздравнадзор. ФАС, напротив, считает, что разрешить дистанционную продажу необходимо. Это в первую очередь поможет маломобильным группам населения и тем, кто проживает в труднодоступых местах. В противном случае, по мнению ФАС, проект не решит основную задачу — повышение доступности лекарственного обеспечения. Ранее в ведомстве указывали на возможность нивелировать риски: так, сотрудники, доставляющие лекарства гражданам, должны иметь образование фармацевта.

Дискуссия между ведомствами продолжилась в Госдуме в ходе доработки проекта ко второму чтению, пояснил «Известиям» Александр Петров. По его словам, сейчас депутаты в целом склоняются к позиции ФАС. По их мнению, общий запрет на онлайн-торговлю рецептурными препаратами приведет к «выхолащиванию» законопроекта. Однако ряд ограничений всё-таки можно ввести.

Среди предложений — запрет на дистанционную продажу лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества. Депутат Николай Герасименко («Единая Россия») считает необходимым также наложить запрет на препараты, содержание спирта в которых превышает 28 градусов. Экс-замминистра здравоохранения Татарстана, депутат Айрат Фаррахов («Единая Россия») полагает, что список ограничений должно составить правительство — депутат подготовил соответствующую поправку. По словам парламентария, новшества будут способствовать увеличению потребления лекарств в России, так как сейчас оно «катастрофически низкое», и это является одним из сдерживающих факторов роста ожидаемой продолжительности жизни. Кроме того, это позволит привлечь дополнительные финансы в отрасль и снизить стоимость лекарств, так как аптекам не придется тратиться на аренду помещений.

После того как в Госдуму поступит ответ от Ольги Голодец, рабочая группа проведет еще одно заседание, а затем депутаты сформируют таблицу поправок для обсуждения на заседании комитета, пояснил Александр Петров.

В Минздраве на запрос «Известий» не ответили. В ФАС также воздержались от комментариев.

Онлайн-продажу лекарств нужно вводить пошагово, заявил «Известиям» глава комитета по охране здоровья ГД Дмитрий Морозов.

— Поспешное решение может дорого нам обойтись. Мы должны четко понимать, кто и сколько принимает лекарств, как он их получает, каков процент фальсификата. Нужно работать на профилактику, — отметил он.

По его словам, сначала нужно перейти на безрецептурные продажи, а затем по итогам анализа правоприменительной практики уже можно будет подумать о торговле какой-то частью рецептурных лекарств.

Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева также обращает внимание на важность поэтапного введения онлайн-продажи лекарств. По ее словам, онлайн-продажа препаратов рецептурного отпуска должна стать возможной после отработки механизмов дистанционной торговли безрецептурными лекарствами. В беседе с «Известиями» она напомнила, что в практике сейчас нет электронного рецепта, он появится только в сентябре этого года. Саму идею продажи рецептурных препаратов Игнатьева поддерживает, отмечая, что это важно для пациентов, которым трудно ходить и даже вставать.

По ее словам, у отрасли единая позиция — доставка лекарственных препаратов пациентам должна осуществляться исключительно аптечными организациями. Сейчас отпускать лекарства может только специалист с фармацевтическим образованием, и если отказаться от этого правила при дистанционной продаже, то контроль за оборотом лекарств будет потерян, опасается она. Более того, если сделать послабления, то следующим шагом будет разрешение продавать лекарства в любых торговых организациях. Такой законопроект от Минпромторга уже обсуждается, причем в нем нет ограничений даже на наркотические и психотропные препараты.