Прямой эфир

Цены на лекарства вырастут на 7%

Производители отказываются от дешевых препаратов в пользу более дорогих
0
Фото: ТАСС/Александр Тарасенков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В этом году в России ожидается рост цен на лекарства. В 2017-м отечественные производители стали выпускать более дорогие медикаменты. Средняя цена за упаковку увеличилась на 7%, подсчитали эксперты, опрошенные «Известиями», основываясь на данных Минпромторга. По их мнению, в аптеках лекарства подорожают примерно на столько же. 

Производители увеличили отпускные цены на лекарства, выпущенные в 2017 году. За 10 месяцев объем российского фармацевтического рынка вырос на 10% в денежном эквиваленте по сравнению с аналогичным периодом 2016-го и составил 1,07 трлн рублей.  При этом в натуральном выражении он увеличился только на 3,2% — до 4,72 млрд упаковок. Об этом «Известиям» рассказали в Минпромторге.

Эксперты отмечают, что это говорит о росте отпускных цен на лекарства. Они увеличились примерно на 7%, подсчитал директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов. Когда эти лекарства поступят в розничную продажу, цены для потребителей также вырастут на 7%, так как аптеки не будут работать себе в убыток, отметил он.  

Генеральный директор сети аптек «Ригла» Александр Филиппов пояснил, что размер повышения цен будет также зависеть от конкуренции на локальном рынке.

Исполнительный директор фармкомпании «Полисан» Евгений Кардаш отметил, что путь лекарств от завода до прилавка занимает в среднем шесть-семь месяцев.

— Дешевые препараты устарели в плане качества, поэтому российские производители постепенно отказываются от них, — рассказал он. — А новые препараты улучшенного качества стоят дороже. Кроме того, дешевые препараты невыгодно производить, потому что затраты на них растут быстрее, чем цена. 

Специалисты фармацевтического рынка также отмечают, что производители увеличивают цены, так как пытаются компенсировать недополученную выгоду из-за госрегулирования в сфере жизненно важных препаратов. Как сообщали «Известия», ЖНВЛП по итогам года впервые подешевели на 1,8%. Государство регулирует отпускные цены с заводов на эту категорию медикаментов и предельные наценки опта и розницы. Доля жизненно важных лекарств отечественного производства на российском рынке по итогам 2017 года достигла 84%. 

Ранее «Известия» писали, что импортные лекарства в России тоже дорожают — в прошлом году фиксировался рост цен на 14%. Эксперты отмечали заинтересованность зарубежных компаний в возвращении на наш фармацевтический рынок после кризисного затишья. 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017