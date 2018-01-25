Цены на лекарства вырастут на 7%

В этом году в России ожидается рост цен на лекарства. В 2017-м отечественные производители стали выпускать более дорогие медикаменты. Средняя цена за упаковку увеличилась на 7%, подсчитали эксперты, опрошенные «Известиями», основываясь на данных Минпромторга. По их мнению, в аптеках лекарства подорожают примерно на столько же.

Производители увеличили отпускные цены на лекарства, выпущенные в 2017 году. За 10 месяцев объем российского фармацевтического рынка вырос на 10% в денежном эквиваленте по сравнению с аналогичным периодом 2016-го и составил 1,07 трлн рублей. При этом в натуральном выражении он увеличился только на 3,2% — до 4,72 млрд упаковок. Об этом «Известиям» рассказали в Минпромторге.

Эксперты отмечают, что это говорит о росте отпускных цен на лекарства. Они увеличились примерно на 7%, подсчитал директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов. Когда эти лекарства поступят в розничную продажу, цены для потребителей также вырастут на 7%, так как аптеки не будут работать себе в убыток, отметил он.

Генеральный директор сети аптек «Ригла» Александр Филиппов пояснил, что размер повышения цен будет также зависеть от конкуренции на локальном рынке.

Исполнительный директор фармкомпании «Полисан» Евгений Кардаш отметил, что путь лекарств от завода до прилавка занимает в среднем шесть-семь месяцев.

— Дешевые препараты устарели в плане качества, поэтому российские производители постепенно отказываются от них, — рассказал он. — А новые препараты улучшенного качества стоят дороже. Кроме того, дешевые препараты невыгодно производить, потому что затраты на них растут быстрее, чем цена.

Специалисты фармацевтического рынка также отмечают, что производители увеличивают цены, так как пытаются компенсировать недополученную выгоду из-за госрегулирования в сфере жизненно важных препаратов. Как сообщали «Известия», ЖНВЛП по итогам года впервые подешевели на 1,8%. Государство регулирует отпускные цены с заводов на эту категорию медикаментов и предельные наценки опта и розницы. Доля жизненно важных лекарств отечественного производства на российском рынке по итогам 2017 года достигла 84%.

Ранее «Известия» писали, что импортные лекарства в России тоже дорожают — в прошлом году фиксировался рост цен на 14%. Эксперты отмечали заинтересованность зарубежных компаний в возвращении на наш фармацевтический рынок после кризисного затишья.