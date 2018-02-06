Аптекари предупреждают о росте цен на рецептурные лекарства

Фармкомпании прогнозируют повышение цен на рецептурные лекарства. Эта категория медикаментов может подорожать на 11–16%, если безрецептурные препараты разрешат продавать в супермаркетах. Таким образом бизнес компенсирует потери от перераспределения потока клиентов, рассказали «Известиям» в Российской ассоциации аптечных сетей (РААС). В профильных организациях считают, что продажа лекарств в магазинах приведет к тому, что больные чаще начнут заниматься самолечением. В аппарате первого вице-премьера Игоря Шувалова напомнили, что случаи необоснованного повышения цен будут отслеживаться ФАС.

Российской ассоциации аптечных сетей прогнозирует рост цен на рецептурные лекарства от 11 до 16%. Об этом «Известиям» рассказали в организации. Так бизнес планирует компенсировать недополученную выручку, если будет принят законопроект Минпромторга, разрешающий продавать безрецептурные препараты в магазинах.

Как пояснила исполнительный директор РААС Нелли Игнатьева, в этом случае произойдет перераспределение потребительского спроса между магазинами и аптеками и последние потеряют часть выручки. Поэтому они будут вынуждены поднять цены на рецептурные препараты, за которыми покупатели продолжат ходить в аптеки.

Законопроект, разрешающий торговым организациям получать упрощенную лицензию на фармацевтическую деятельность и продавать безрецептурные лекарства, с декабря 2017 года находился на общественном обсуждении, которое завершилось 17 января. В Минпромторге пояснили, что документ будет внесен в правительство до 1 марта. Законопроект разработан по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова. Его представитель подтвердил данное первым вице-премьером поручение, а также подчеркнул: речь идет о базовом наборе лекарств, которые отпускаются без рецепта (например, антигистаминные средства, капли в нос и т.д.).

— Нужно повышать доступность подобных лекарственных препаратов и действовать в интересах потребителя. А что касается необоснованного повышения цен на лекарства, то это предмет возможных проверок ФАС, — пояснил представитель Игоря Шувалова.

В аппарате первого вице-премьера заявили, что проект закона после общественного обсуждения «в секретариат пока не поступал».

Впервые Минпромторг выдвинул инициативу о том, чтобы разрешить продажу медикаментов в супермаркетах, еще в 2008 году. Тогда и в последующие годы правительство отказывалось поддержать ее, опасаясь отпускать лекарства в нелицензионное поле обращения.

Против инициативы выступает Минздрав. В ведомстве сообщили «Известиям», что ее реализация может спровоцировать рост количества контрафактной продукции на российском фармрынке, а также привести к порче лекарств.

— Обеспечение надлежащего контроля за хранением и условиями отпуска лекарственных препаратов в продуктовых магазинах представляется крайне затруднительным, что может привести к попаданию на прилавки небезопасной или контрафактной продукции, — пояснили в Минздраве.

В пояснительной записке к законопроекту Минпромторга указано: «Оборот фальсифицированных лекарств не увеличится, поскольку магазины будут закупать лекарственные препараты у тех же поставщиков, что и аптечные организации».

Глава Аптечной гильдии Елена Неволина считает: если законопроект будет принят и вступит в силу, неизбежно вырастет число граждан, занимающихся самолечением.

— По данным ВОЗ, самолечение — одна из распространенных причин смертности. Свободная продажа лекарств в магазинах обязательно приведет к неконтролируемым покупкам со стороны потребителя, — отметила эксперт.

С этим спорят в Минпромторге. «Сегодня также без ограничений можно приобрести любое безрецептурное лекарство в аптеке. Законопроект не создает условий для учащения случаев самолечения», — отметили в ведомстве.

Федеральный чиновник, знакомый с обсуждением инициативы, отметил, что активность аптечных сетей понятна — они защищают свои интересы, опасаясь роста конкуренции на рынке.

— В то же время продажа лекарств в розничных сетях является успешной мировой практикой и применяется в европейских странах, США, Канаде и других государствах, — отметил он.

Заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин полагает, что продажа безрецептурных лекарств в магазинах приведет к росту конкуренции, а следовательно, к снижению цен на них.

— Все опасения по поводу правил хранения беспочвенны. В магазинах предусмотрены условия для хранения товаров различных категорий — мясо, рыба и другие, они не менее сложные, чем для лекарств, — отметил эксперт.

Ранее «Известия» писали, что отечественные производители лекарств увеличили отпускные цены на медикаменты, выпущенные в 2017 году. Это может привести к подорожанию медикаментов для потребителей на 7%.