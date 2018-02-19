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Россияне стали покупать больше жизненно важных лекарств

Их продажи в аптеках по итогам 2017 года выросли на 6%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россияне стали чаще покупать лекарства из списка жизненно важных. За 2017 год их продажи выросли на 6% по сравнению с 2016-м. Цены на эти препараты регулирует государство, в перечень входят как оригинальные лекарства, так и дженерики. Препараты из списка чаще оказываются дешевле других медикаментов со сходными характеристиками.  

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Продажи медикаментов из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) выросли в 2017 году на 6%. Об этом свидетельствуют данные фармацевтического аналитического агентства DSM Group, с которыми ознакомились «Известия». За 12 месяцев прошлого года россияне приобрели 2,14 млрд упаковок на 331 млрд рублей. В 2016-м аптекам удалось реализовать 2 млрд пачек медикаментов на 312 млрд рублей.

Список ЖНВЛП, согласно федеральному закону «Об обращении лекарственных средств», формирует Минздрав. На них, согласно тому же закону, государство устанавливает предельные отпускные цены. В конце прошлого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новый перечень ЖНВЛП на 2018 год. В него вошло более 700 лекарств — от аскорбиновой кислоты и парацетамола до новейших противоопухолевых препаратов. 

По мнению председателя Ассоциации клинических фармакологов Санкт-Петербурга Александра Хаджидиса, продажи медикаментов из перечня ЖНВЛП выросли в связи со снижением их стоимости в 2017 году. В некоторых случаях потребители заменяли лекарства, которые они принимают, на аналоги, входящие в список ЖНВЛП. Он отметил, что в перечень входят как оригинальные лекарственные средства, так и более дешевые аналоги — дженерики.

Ранее «Известия» писали, что по итогам прошлого года цены на ЖНВЛП снизились на 1,8%. До этого в последний раз эти лекарства дешевели в 2013 году — на 0,6%. Таким образом, в 2017-м был зафиксирован рекордный показатель за пять лет. 

В аптечной сети «36,6» подтвердили рост продаж медикаментов из категории ЖНВЛП. Этот список — инструмент повышения доступности основных категорий лекарств, отметили в «36,6».

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— Под доступностью понимается физическое наличие препарата, а также цена, которую регулирует государство. Присутствие или отсутствие препарата в списке не является показателем его высокой или низкой эффективности, — пояснили в сети.  

Директор фармдистрибьютора «Интер-С Групп» Настасья Иванова считает, что финансовая грамотность населения повышается, в том числе за счет интернета. В Сети есть порталы со списками аналогов дорогих препаратов, сайты, позволяющие сравнить цены в разных аптеках. 

— Производители и аптекари денежные потери из-за перехода населения в более дешевый сегмент компенсируют тем, что увеличивают цены на лекарства из других категорий. Поэтому они становятся еще менее привлекательными для покупателя, — рассказала Настасья Иванова.

«Известия» писали, что в России дорожают импортные лекарства — в прошлом году фиксировался рост цен на 14%. В этом году ожидается, что подорожают и отечественные медикаменты не из списка ЖНВЛП — на 7%, так как производители увеличили отпускные цены

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