Роскомнадзор напомнил о запрете агитации кандидатов президенты в «день тишины»

Агитация кандидатов в президенты России запрещена в «день тишины» (17 марта) и день проведения выборов (18 марта). Об этом сообщили в в пресс-службе Роскомнадзора.

Запрет на публикацию информации такого рода вводится в соответствии со статьей 49 Федерального закона № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации». За нарушение данных требований в соответствии со статьей 5.10 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.