Прямой эфир
Сюжет:

Роскомнадзор напомнил о запрете агитации кандидатов президенты в «день тишины»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Агитация кандидатов в президенты России запрещена в «день тишины» (17 марта) и день проведения выборов (18 марта). Об этом сообщили в в пресс-службе Роскомнадзора.

Запрет на публикацию информации такого рода вводится в соответствии со статьей 49 Федерального закона № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации». За нарушение данных требований в соответствии со статьей 5.10 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роскомнадзор будет круглосуточно контролировать каналы связи избирательных комиссий
Роскомнадзор будет круглосуточно контролировать каналы связи избирательных комиссий

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017