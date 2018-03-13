Общественная палата РФ продолжает формировать пул наблюдателей, которые будут работать на президентских выборах 18 марта. Прошли обучение и готовы к наблюдению во всех регионах уже 144 тыс. человек, всего их будет более 150 тыс., сообщил руководитель рабочей группы ОП РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Александр Точенов. "Цифра не мифическая, досье есть на каждого", отметил секретарь ОП РФ Валерий Фадеев. Кроме того, подписано 1,8 тыс. соглашений о взаимодействии с различными НКО.

На брифинге в ОП РФ 13 марта подвели результаты второго этапа мониторинга нарушений избирательного законодательства. Секретарь палаты Валерий Фадеев рассказал "Известиям", что перед ОП РФ стояла задача по формированию группы наблюдателей. Привлечь людей, по его словам, оказалось несложно - число добровольцев продолжает расти, они готовы работать на выборах без вознаграждения. Такой активности никогда не было, гражданское общество в России развивается, отметил Валерий Фадеев.

- Нам удалось провести эффективное обучение желающих быть наблюдателями. Оказалось, что в России много живых некоммерческих организаций - 1,8 тыс. НКО подписали соглашения с общественными палатами. Действенными оказались и большинство региональных общественных палат. Они смогли эту работу организовать. Система НКО общественных палат худо-бедно, но работает, - заметил он.

Общественная палата уже выявила ряд нарушений: так, в Пскове и Кургане школьникам раздавали листовки с призывом прийти на выборы, а в некоторых регионах была зафиксирована порча агитационных материалов.

- Есть реальные нарушения и фиктивные, - уточнил секретарь ОП РФ.

Сейчас представители региональных палат следят на избирательных участках за формированием списков избирателей - контролируют работу механизма голосования по месту пребывания, сообщил замсекретаря ОП РФ Александр Точенов.

- Проверили в Питере - работает. В Ямало-Ненецком автономном округе сосредоточены на доступной среде. Инвалиды ведь хотят голосовать не на дому, а как и все. И мы смотрим, созданы ли для этого условия - есть ли пандусы и на первом ли этаже будет проходить голосование, - рассказал он.

Что касается самих наблюдателей, то их число еще будет расти, уверен Александр Точенов. 144 тыс. человек, по его словам - не окончательная цифра, работа по формированию пула еще продолжается.

- В Самарской области уже выдали направление на наблюдение, в Москве только начинают выдавать, а где-то еще проходит обучение. За 150 тыс. перешагнем. На всех участках нас всё же не будет - есть больницы, места заключения, военные базы - но мы будем стараться охватить по максимуму, - сообщил он.

По мнению политолога Антона Хащенко, чем больше будет наблюдателей на выборах, тем лучше. ОП является общественной организацией, и поэтому она не представляет чьи-либо интересы, заметил эксперт.

- В отличие от других наблюдателей, которые работают от кандидатов и партий - они как раз политизированные. Но и в этом нет проблемы. Задача наблюдателей - следить за чистотой процесса. Даже представляя чьи-то интересы, главное - не допустить нарушений, - подчеркнул он.

Руководитель Ассоциации политических юристов Роман Смирнов уверен, что подготовка наблюдателей от ОП - важный шаг к развитию и становлению наблюдения на выборах в России. Гражданское общество должно участвовать в наблюдении, но есть сомнения в его эффективности, подчеркнул эксперт.

- Наблюдатель, активно отстаивающий интересы кандидата, партии или общественной организации, которая его направила, подготовила и мотивировала - более полезен. Именно он будет создавать конкурентную политическую среду на выборах, пристально следить за работой избирательной комиссии и конкурентов. Разумеется, главным критерием для всех наблюдателей должно являться соблюдение закона, - отметил Роман Смирнов.

18 марта, в день выборов, в ОП РФ будет работать ситуационный центр, который будет мгновенно реагировать на нарушения - планируются включения из регионов и брифинги.