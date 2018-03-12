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СПЧ отследит электоральные аномалии

Президентский совет по правам человека проанализирует явку избирателей
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Фото: РИА Новости/Игорь Онучин
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Совет по правам человека при президенте будет отслеживать электоральные аномалии на избирательных участках в день президентских выборов. В случае нарушений члены мониторинговой группы Совета обратятся в Центризбирком. Об этом «Известиям» рассказал глава Совета Михаил Федотов, информацию подтвердили сопредседатели рабочей группы Илья Шаблинский и Игорь Борисов. Речь, в частности, идет о ситуациях, когда на избирательные участки одной территориальной избирательной комиссии пришло одинаковое число голосующих: по словам членов СПЧ, это может вызвать вопрос о легитимности голосования на этих участках. 

На круглом столе 5 марта члены СПЧ обсудили взаимосвязь между всплесками явки на избирательных участках и уровнем поддержки тех или иных кандидатов. Так, на думских выборах 2016 года в Саратовском и Карачаево-Черкесском регионах у части наблюдателей возникли вопросы относительно одинаковой пропорции проголосовавших на УИКах избирателей. Члены Совета намерены проанализировать электоральную статистику и на выборах президента 18 марта, рассказал «Известиям» председатель СПЧ Михаил Федотов.  

— Аномальные результаты, которые наблюдалась в 2016 году на думских выборах в Саратовской области и Карачаево-Черкессии, вызвали справедливые вопросы наблюдателей и обоснованные претензии ЦИКа. На президентских выборах члены мониторинговой группы СПЧ будут отслеживать такие примеры, — пояснил «Известиям» Михаил Федотов.  

Он подчеркнул, что сам факт равного процента явки на многих УИКах не является доказательством подтасовки итогов голосования. Однако, обнаружив такие аномалии, мониторинговая группа СПЧ будет ставить перед ЦИКом вопрос о совместной проверке.

Хотя возможности мониторинговой группы ограничены, ее члены будут наблюдать за выборами на разных участках, заявил «Известиям» руководитель мониторинговой группы СПЧ по выборам Илья Шаблинский.

— Но именно ограниченность наблюдения на УИКах может серьезно сказаться на итогах работы. В этой связи более существенной проблемой я считаю тот факт, что ЦИК не аккредитовал около 5 тыс. представителей СМИ и независимых организаций, которые как раз и осуществляли мониторинг, — сказал он.

Детали работы члены Совета обсудят сегодня, а СПЧ определит и регионы, которые посетят члены мониторинговой рабочей группы по вопросам избирательных прав граждан. По словам Михаила Федотова, Совет сможет направить своих членов в каждый федеральный округ.   

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