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Паралимпийцы из России проголосуют досрочно в Пхёнчхане

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Фото: РИА Новости/Игорь Онучин
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Российские спортсмены-паралимпийцы досрочно примут участие в голосовании на выборах президента РФ. Процедура голосования состоится 15 марта в конференц-зале отеля Tower Plaza в олимпийском Пхёнчхане.

Возможность проголосовать досрочно предоставлена по просьбе спортсменов и тренеров. В организации избирательного участка приняли участие Паралимпийский комитет России совместно с посольством РФ в Южной Корее.

Свой голос на выборах отдадут участники спортивной российской делегации в количестве 74 человек. В голосовании также примут участие представители российских СМИ, аккредитованные на соревнованиях.

Как писал iz.ru, по последним соцопросам почти три четверти россиян собираются проголосовать на президентских выборах 18 марта.

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