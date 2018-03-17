Памфилова заявила о бесполезности взывать к якобы независимым экспертам

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила о бесполезности апеллировать к совести якобы независимых экспертов, которые «подобострастно отрабатывают русофобский хлеб».

По ее словам, задолго до голосования целый ряд экспертов и наблюдателей, которые позиционируют себя как независимые от нашего государства, сообщают зарубежным заказчикам о наборе «фальсификаций» и готовятся сразу после выборов предоставить их мировой общественности. Памфилова считает, что на подобные действия остается лишь развести руками, сообщает «РИА Новости».

Именно якобы независимые эксперты зачастую позволяют себе некорректные высказывания, называя несостоявшиеся выборы грязными и нечестными, а также предопределяя их. Памфилова заявила, что все они зависят от воли других государств.