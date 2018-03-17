Памфилова ответила на заявления о нелегитимности выборов президента

Центральная избирательная комиссия России спокойно относится к заявлениям о нелегитимности выборов президента и «грязных методах» ЦИК. Об этом сообщает глава Центризбиркома Элла Памфилова.

По ее словам, заявления ангажированных экспертов о «грязных методах» ЦИК являются откровенной ложью, которая проявится во время выборов. Когда выборы закончатся, всё встанет на свои места, цитирует главу комиссии «РИА Новости».

Также Памфилова заметила, что поскольку никаких мыслей и желания исказить итоги голосования у ЦИК нет, то комиссия спокойно реагирует на эти выпады с разных сторон.

Выборы президента России пройдут 18 марта. На территории РФ для голосования открыты более 97,3 тыс. избирательных участков, еще 401 участок организован за рубежом.

Ранее Центризбирком сообщал, что более 180 тыс. человек проголосовали досрочно на выборах президента России, в том числе около 30 тыс. за рубежом.