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Слуцкий заявил о готовности иностранных наблюдателей приехать на выборы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Все приглашенные Государственной думой иностранные наблюдатели готовы приехать на выборы президента России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, от приглашения никто не отказался, часть наблюдателей уже приехала в страну, еще часть скоро прибудет, сообщает «РИА Новости».

Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что несколько международных наблюдателей по техническим причинам не смогут приехать на выборы президента России.

Ожидается, что общее число международных наблюдателей на выборах президента России в 2018 году может достичь 1 тыс. человек.

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