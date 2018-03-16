Косачев: наблюдатели из нескольких стран не приедут на выборы в РФ

Несколько международных наблюдателей по техническим причинам не смогут приехать на выборы президента России, сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. По его словам, это не связано с расследованием отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Отказы есть, но технические, связаны с организационными накладками. Со ссылками на Солсбери — ни одного», — приводит слова Косачева РИА «Новости».

Ранее член Центризбиркома Василий Лихачев, курирующий в ведомстве вопросы международного взаимодействия, сообщил, что общее число международных наблюдателей на выборах президента России в 2018 году может достичь 1 тыс. человек.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.