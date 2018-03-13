Косачев назвал обвинения Мэй в адрес РФ по делу Скрипаля полной деградацией

Обвинения премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в адрес России по делу о предполагаемом отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии является полной деградацией Британии, оставляющей всё меньше почвы для взаимодействия с Россией. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Логика в нынешних обвинениях отсутствует полностью, если только не принять за логику становящееся маниакальным стремление Запада, где Британия одна из запевал, раз за разом навешивать на Россию все смертные грехи. Откровенно беспокоит сама тенденция — мы тут у себя решили, сами расследовали, сами вынесли приговор, сами судим», — написал парламентарий на своей странице в Facebook.

Кроме прочего, Косачев указал на отсутствие доказательной базы и вызывающее серьезные подозрения явное стремление «наследить» в данном эпизоде, а также назвал подобные действия «окончательным переходом Запада в режим сталинских «троек».

«В отличие от «российской» версии, у последних двух есть хотя бы внятный ответ на вопрос «А кому это выгодно?» У «российской» — нет и не может быть. На этом этапе — отвратительно и неприемлемо, госпожа Мэй», — подчеркнул сенатор.

Покушение на 66-летнего бывшего полковника ГРУ и его 33-летнюю дочь было совершено в Солсбери в начале марта текущего года. В настоящее время они находятся в больнице. Британская полиция утверждает, что в отношении пострадавших применили нервно-паралитическое вещество.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, получил убежище в Великобритании после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.

В МИД России происходящее в британском парламенте по делу бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, в том числе заявления Терезы Мэй о причастности к отравлению России, сочли сказками и цирковым шоу.