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В России началось голосование на президентских выборах

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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Ровно в 23.00 по московскому времени на Камчатке и Чукотке открылись первые избирательные участки, в России официально стартовали президентские выборы.

В Камчатском крае начали работу 194 избирательных участка, на 37 из них голосование пройдёт с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней.

На чукотских участках ждут около 33 тыс. избирателей. В окружном центре Анадыре люди могут бесплатно добраться к месту голосования на такси. По данным городской администрации, при вызове машины достаточно сказать фразу: «Я на выборы».

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что избирательная система России полностью готова к голосованию и призвала избирателей не бояться высказывать свое личное мнение.

Выборы президента России проходят уже в седьмой раз. На территории РФ для голосования открыты более 97,3 тыс. избирательных участков, еще 401 участок организован за рубежом. Около 180 тыс. человек уже проголосовали досрочно на выборах президента России, из них 30 тыс. за рубежом. 

Ожидается, что первые предварительные результаты выборов станут известны после 21:00 18 марта по московскому времени, когда закроются избирательные участки в Калининградской области.

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