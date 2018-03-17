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В ЦИК рассказали о применении технологии QR-кодов на выборах 18 марта

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Фото: ТАСС/Денис Абрамов
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Технологию QR-кодирования протоколов участковых избиркомов об итогах голосования 18 марта будут применять практически на всех избирательных участках. Об этом сообщает глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Технологию планируют не применять только в отдаленных деревнях с маленькой численностью населения. QR-кодирование позволит исключить возможные ошибки при заполнении, так как программа проверяет контрольные соотношения автоматически, сообщает «РИА Новости».

Также с помощью нововведения удастся сократить время ввода данных протоколов в территориальных комиссиях. Сам ввод протоколов в государственную автоматизированную систему «Выборы» будет происходить под видеонаблюдением.

 Также Памфилова отметила, что камеры установлены примерно на половине избирательных участков. При этом там проголосуют около 80% избирателей — примерно 80–90 млн человек.

Видеонаблюдение есть и во всех территориальных избирательных комиссиях страны. Нигде в мире такое более не практикуется. Трансляция начнется в 20:00 по местному времени, все зрители смогут увидеть составление протокола об итогах голосования и увеличенную форму сводной таблицы ТИК.

Изображение из каждой ТИК и УИК страны будет доступно всем пользователям без авторизации на общедоступном портале трансляции. Также по особому алгоритму изображение будет транслироваться и на видеостене в ЦИК России.

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