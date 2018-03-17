Памфилова заявила о готовности избирательной системы России

Избирательная система России полностью готова к голосованию накануне выборов президента РФ 18 марта. Об этом сообщает глава Центризбиркома Элла Памфилова.

По ее словам, после общероссийского совещания 14 марта, на котором были оговорены существующие проблемы, избирательная система полностью готова и стала одной из самых прозрачных в мире, пишет «РИА Новости».

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что граждане России не должны бояться высказывать свое личное мнение в ходе голосования.

На территории РФ для голосования открыты более 97,3 тыс. избирательных участков, еще 401 участок организован за рубежом.

Около 180 тыс. человек уже проголосовали досрочно на выборах президента России, из них 30 тыс. за рубежом.