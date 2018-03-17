На выборы в Крым прибыли наблюдатели из Франции

Делегация международных наблюдателей из Франции прилетела в Симферополь.

«Мы планируем посетить все избирательные участки в Крыму... и цель этой поездки — принести стабильность в отношениях между Россией и Европой», — заявил журналистам в аэропорту представитель делегации, почетный член французского парламента Жак Мийяр.

По его словам, на них не оказывалось никакого давления перед поездкой и санкций они не опасаются.

Французская делегация состоит из шести человек. Всего на выборах президента РФ в Крыму аккредитованы более 40 международных наблюдателей из 20 стран мира, уточняет ТАСС.

Голосование по выборам президента РФ проводится в Крыму впервые после присоединения полуострова к РФ в 2014 году. В избирательные списки внесено почти 1,5 млн жителей региона, на полуострове открыто более 1,2 тыс. избирательных участков.

По данным ЦИК, в целом по стране за ходом голосования на президентских выборах в РФ будут наблюдать около 1,5 тыс. иностранных наблюдателей.