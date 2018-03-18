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Избирательные участки открылись на Сахалине, Курилах и в Магадане

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Фото: ТАСС/Александр Петров
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Избирательные участки на выборах президента РФ открылись в 8:00 утра (00:00 мск) в Сахалинской (кроме Северо-Курильского района) и Магаданской областях.

Там организованы 320 избирательных участков. Отдать свои голоса за будущего президента смогут 367 тыс. избирателей. Досрочно на островах проголосовали более 8 тыс. человек — жители труднодоступных сел, моряки, а также работники маяков, метеостанций и нефтегазовых платформ.

Напомним, первые избирательные участки в России официально открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск.

Около 180 тыс. человек уже проголосовали досрочно на выборах президента России, из них 30 тыс. за рубежом. 

Ранее сообщалось, что выборы открыл российский гимн, прозвучавший в здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Москве.

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