Избирательные участки на портале госуслуг выбрали 1,6 млн человек

Участки для голосования на президентских выборах в России с помощью портала государственных услуг выбрали 1,6 млн человек. Об этом в субботу заявил глава министерства связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

«Одной из новинок этой кампании стала система «Мобильный избиратель», когда можно было выбрать участок для голосования с помощью портала gosuslugi.ru. Число избирателей, которые воспользовались таким выбором, весьма впечатляет — это 1 млн 600 тыс. человек», — заявил министр на торжественном начале голосования в ЦИК.

По мнению Никифирова, подобный механизм для пользователей. Министр добавил, что избирательная комиссия при подготовке к выборам предлагала огромное количество разных инноваций с целью сделать саму процедуру гораздо более прозрачной, а также повысить доверие к выборной системе.

Выборы главы государства стартовали на территории России в 23:00 мск. В это время в самых восточных регионах страны — Камчатском крае и Чукотском автономном округе — в 08:00 по местному времени открылись участки для голосования.