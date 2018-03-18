Выборы президента РФ начались в Самаре, Саратове, Ульяновске, Астрахани и Ижевске

Выборы президента России стартовали в Саратовской, Самарской, Ульяновской, Астраханской областей и республике Удмуртия. Избирательные участки открылись в 07:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области раньше времени открылись 15 избирательных участков. Три избирательных пункта открылись в аэропорту «Шереметьево», еще по одному — в «Домодедово» и «Внуково».

На других десяти избирательных участках будут голосовать военнослужащие.