101-летний житель Еврейской автономной области проголосовал на выборах

Старейший избиратель Еврейской автономной области проголосовал на выборах президента России в специальном доме для одиноких и престарелых в Биробиджане.

101-летний ветеран Аркадий Черных заявил, что победитель должен обратить внимание на цены на лекарства, создание новых рабочих мест, образование и повышение уровня жизни, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что участники гонки на собачьих упряжках проголосовали в лесу на Камчатке.

Напомним, первые избирательные участки в России официально открылись на Камчатке и Чукотке 17 марта в 23:00 мск.