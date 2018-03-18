«Ростелеком» заявил о росте хакерской активности перед выборами президента РФ

В последние дни подготовки к выборам президента РФ зафиксирован рост кибератак на различные российские сайты.

«К сожалению, мы видим, что в последние дни возросла активность «недоброжелателей», — заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на мероприятии в ЦИК, посвященном началу голосования.

По его словам, были зафиксированы атаки на сайты Роскомнадзора и онлайн-издания «Лента.ру».

Ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова пошутила по поводу жалобы в ЦИК об отмене результатов выборов. Она заявила, что жалоба поступила из Краснодарского края, где голосование еще не началось, и поблагодарила обратившегося человека за его гражданскую активность.

Напомним, первые избирательные участки в России официально открылись на Камчатке и Чукотке 17 марта в 23:00 мск.