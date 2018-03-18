Полицейские проголосовали на выбрах президента РФ до прихода избирателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что до прихода избирателей на участках уже проголосовали полицейские и члены избирательной комиссии.

Таким образом в ЦИК прокомментировали замечание, опубликованное одним из пользователей в Twitter о том, что в урне на одном из участков в Южно-Сахалинске на момент открытия уже были бюллетени.

Избирательные участки в Сахалинской (кроме Северо-Курильского района) и Магаданской областях официально открылись в 8:00 утра (00:00 мск). На час ранее голосование стартовало на Камчатке и Чукотке.