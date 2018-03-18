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Посол доложил о голосовании на выборах президента РФ в Новой Зеландии

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Новой Зеландии Валерий Терещенко рассказал о ходе голосования на выборах президента РФ.

Избирательные участки в трех крупнейших городах страны — Веллингтоне, Окленде и Крайстчерче — открылись ровно в 8 утра по новозеландскому времени.

«Обстановка спокойная, деловая. В Окленде, как мне доложили, устроили пикет отдельные граждане с призывом не голосовать. На них особого внимания те, кто пришел исполнить свой долг не обращают», — сообщил Терещенко.

По его словам, всего на консульском учете состоит 3702 человека.

Ранее председатель участковой избирательной комиссии (УИК) на арктической станции Беллинсгаузен Игорь Идрисов заявил, что сотрудники полярной станции в Антарктиде проголосовали на выборах в полном составе.

Первые избирательные участки в России официально открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск.

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