Прямой эфир
Сюжет:

Все избиратели на станции Беллинсгаузен в Антарктиде проголосовали на выборах

0
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель участковой избирательной комиссии (УИК) на арктической станции Беллинсгаузен Игорь Идрисов сообщил главе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элле Памфиловой о завершении голосования на выборах президента РФ.

«У нас сейчас на самом деле метель, снег, сильный ветер, на море шторм. Но тем не менее настроение хорошее — все живы, здоровы, проголосовали. Все у нас хорошо», — рассказал Идрисов.

При этом председатель комиссии на станции собирался доложить о результатах, однако Памфилова настойчиво попросила не делать этого: «Ни в коем случае!»

В то же время Идрисов заявил, что не знает, как проходят выборы у граждан других стран, которые находятся на станции. При этом он добавил, что «к нашим выборам у них интерес очень высокий».

Ранее сообщалось, что избирательные участки на выборах президента РФ открылись в 8:00 утра (00:00 мск) в Сахалинской (кроме Северо-Курильского района) и Магаданской областях.

Первые избирательные участки в России официально открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Выборы президента начались с российского гимна в здании ЦИК
Памфилова пошутила по поводу жалобы в ЦИК об отмене результатов выборов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017