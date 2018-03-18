Все избиратели на станции Беллинсгаузен в Антарктиде проголосовали на выборах

Председатель участковой избирательной комиссии (УИК) на арктической станции Беллинсгаузен Игорь Идрисов сообщил главе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элле Памфиловой о завершении голосования на выборах президента РФ.

«У нас сейчас на самом деле метель, снег, сильный ветер, на море шторм. Но тем не менее настроение хорошее — все живы, здоровы, проголосовали. Все у нас хорошо», — рассказал Идрисов.

При этом председатель комиссии на станции собирался доложить о результатах, однако Памфилова настойчиво попросила не делать этого: «Ни в коем случае!»

В то же время Идрисов заявил, что не знает, как проходят выборы у граждан других стран, которые находятся на станции. При этом он добавил, что «к нашим выборам у них интерес очень высокий».

Ранее сообщалось, что избирательные участки на выборах президента РФ открылись в 8:00 утра (00:00 мск) в Сахалинской (кроме Северо-Курильского района) и Магаданской областях.

Первые избирательные участки в России официально открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск.