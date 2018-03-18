Выборы президента РФ стартовали еще в трех регионах Дальнего Востока

Избирательные участки для голосования на выборах президента РФ открылись еще в трех регионах Дальнего Востока.

В Приморском крае в списки избирателей внесены около 1,5 млн человек, образован 1321 стационарный избирательный участок.

В Хабаровском крае зарегистрировано более 1 млн избирателей, открылись 800 участков для голосования.

В Еврейской автономной области, количество избирателей в которой составляет порядка 130 тыс. человек, открылись 184 избирательных участка.

Избирательные участки в Сахалинской (кроме Северо-Курильского района) и Магаданской областях официально открылись в 8:00 утра (00:00 мск). На час ранее голосование стартовало на Камчатке и Чукотке.