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Участники гонки на собачьих упряжках проголосовали в лесу на Камчатке

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Участники камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия» проголосовали на маршруте заезда на Камчатке.

Как сообщает правительство региона, в настоящее время участники находятся на территории Усть-Камчатского муниципального района.

«Для этого в лес к месту очередной стоянки прибыла выездная участковая избирательная комиссия», — рассказал заместитель руководителя «Берингии-2018» Артем Чернов.

Отмечается, что представителям избиркома потребовалось больше четырех часов, чтобы добраться до участников гонки. В общей сложности в голосовании приняли участие 45 человек.

Напомним, первые избирательные участки в России официально открылись на Камчатке и Чукотке 17 марта в 23:00 мск.

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