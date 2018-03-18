Участники гонки на собачьих упряжках проголосовали в лесу на Камчатке

Участники камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия» проголосовали на маршруте заезда на Камчатке.

Как сообщает правительство региона, в настоящее время участники находятся на территории Усть-Камчатского муниципального района.

«Для этого в лес к месту очередной стоянки прибыла выездная участковая избирательная комиссия», — рассказал заместитель руководителя «Берингии-2018» Артем Чернов.

Отмечается, что представителям избиркома потребовалось больше четырех часов, чтобы добраться до участников гонки. В общей сложности в голосовании приняли участие 45 человек.

Напомним, первые избирательные участки в России официально открылись на Камчатке и Чукотке 17 марта в 23:00 мск.