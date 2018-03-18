Выборы на Сахалине стартовали раньше, чем на Чукотке и Камчатке

Выборы президента России на Сахалине стартовали раньше, чем на Чукотке и Камчатке, где первые избирательные участки открылись в 23.00 мск.

Официально голосование в Сахалинской (кроме Северо-Курильского района) и Магаданской областях началось в 8.00 (00.00 мск).

Однако по решению избирательной комиссии Сахалинской области избирательный участок № 235, расположенный в СОШ села Краснополья Углегорского района, заработал в 06.00.

Проголосовать туда пришли работники предприятия «Солнцевский угольный разрез». Как отмечает газета «Углегорские новости», сотрудники решили воспользоваться избирательным правом до рабочей смены, которая начинается на два часа позже.

Остальные 20 избирательных участков Углегорского района открылись в 08.00.

Между тем в 02:00 мск выборы президента России стартовали еще в трех регионах — в Якутии, Амурской области и Забайкальском крае.