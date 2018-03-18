Памфилова рассказала о голосовании на выборах маломобильных избирателей

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что число помещений для голосования, удобных для маломобильных избирателей, увеличилось в четыре раза за последние несколько лет.

Она отметила, что число участков для людей с ограниченными возможностями увеличилось в четыре раза, а сами помещения стали более доступными. Кроме того, многое было сделано и для удобства слабовидящих избирателей.

Напомним, выборы президента РФ официально стартовали на Камчатке и Чукотке 17 марта в 23:00 мск.