В столичном регионе раньше срока открылись 15 избирательных участков

15 избирательных участков в Москве и Московской области открылись для голосования на выборах президента РФ раньше срока.

По данным Мособлизбиркома, в 06.00 мск открылись три избирательных участка в аэропорту «Шереметьево» и по одному в «Домодедово» и «Внуково». В Московской области на открывшихся раньше 10 избирательных участках будут голосовать военнослужащие.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что до прихода избирателей на участках уже проголосовали полицейские и члены избирательной комиссии.

Напомним, выборы президента РФ официально стартовали на Камчатке и Чукотке 17 марта в 23:00 мск.