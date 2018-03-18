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В столичном регионе раньше срока открылись 15 избирательных участков

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Фото: TASS/Nicholas Muller
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15 избирательных участков в Москве и Московской области открылись для голосования на выборах президента РФ раньше срока.

По данным Мособлизбиркома, в 06.00 мск открылись три избирательных участка в аэропорту «Шереметьево» и по одному в «Домодедово» и «Внуково». В Московской области на открывшихся раньше 10 избирательных участках будут голосовать военнослужащие.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что до прихода избирателей на участках уже проголосовали полицейские и члены избирательной комиссии.

Напомним, выборы президента РФ официально стартовали на Камчатке и Чукотке 17 марта в 23:00 мск.

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