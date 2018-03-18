Вице-премьер Трутнев проголосовал на выборах президента РФ в Якутске

Вице-премьер и полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев проголосовал на президентских выборах в Якутске, где он находится в рабочей поездке.

«Мне поручено развивать Дальний Восток Российской Федерации, поэтому я был уверен в том, что мне и голосовать нужно на Дальнем Востоке», — заявил Трутнев в разговоре с журналистами. Он добавил, что явка во всех регионах Дальнего Востока в первые часы голосования превышает показатели прошлых выборов президента в 2012 году.

«Я надеюсь, в этом есть часть и нашего труда, потому что сегодня на Дальнем Востоке реализуются сотни новых инвестиционных проектов, строятся новые объекты социальной сферы», — отметил Трутнев.

Выборы главы государства стартовали в Российской Федерации в 23:00 мск. Первыми начали голосовать жители Камчатского края и Чукотского автономного округа.