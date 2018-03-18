В КНДР открылся участок для голосования на выборах президента России

В посольстве России в Северной Корее открылся избирательный участок для голосования на выборах президента России. Об этом говорится на странице дипучреждения в Facebook.

«Ровно в 8:00 по пхеньянскому времени (2:30 мск) в посольстве России в КНДР открылся избирательный участок № 8163 для голосования за кандидатов в президенты Российской Федерации», — отметили в посольстве.

В сообщении подчеркивается, что первым на выборах в КНДР проголосовал сотрудник посольства Игорь Безручко.

Ранее сообщалось, что первым населенным пунктом, где была зафиксирована явка в 100%, стало чукотское село Краснено. В голосовании приняли участие все 40 избирателей, зарегистрированных в селе.