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Чукотское село первым отметилось явкой в 100%

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Село Краснено стало первым чукотским населенным пунктом, где явка составила 100%. В выборах приняли участие все 40 избирателей, зарегистрированных в селе.

«В селе Краснено по данным на полдень явка составила 100%. Здесь живет 40 человек. Близки к такому показателю Нешкан — 92,86%, Нутэпельмен — 92,96% и Хатырка — 93,07%», — рассказал «РИА Новости» представитель регионального избиркома.

В общей сложности в регионе по состоянию на 12:00 по местному времени (03:00 мск) проголосовали 47,29% (15 798 избирателей).

Добавим, что Чукотка является самым малочисленным регионом по числу зарегистрированных избирателей — чуть более 33 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что выборы президента России стартовали в Омской области. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (05:00 мск).

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